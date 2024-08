In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher gegen 0.20 Uhr einen Kiosk in der Kanalstraße (Nord/ Hemshof) aufgebrochen und Tabakwaren und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.