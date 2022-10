Unbekannte haben bei einem Einbruch in das Pfarramt der Jona-Kirchengemeinde im Hemshof eine größere Summe an kurz zuvor gesammelten Spendengeldern entwendet. Laut Polizei drangen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen gewaltsam ins das Pfarramt in der Rohrlachstraße ein und durchsuchten sämtliche Räume. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-222.