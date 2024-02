Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 500 Euro haben Unbekannte am Montag zwischen 14.30 und 23.15 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Leininger Straße (Gartenstadt) gestohlen. Die Einbrecher durchwühlten laut Polizei mehrere Räume. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.