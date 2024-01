Unbekannte sind am Sonntag zwischen 16 und 20 Uhr in eine Wohnung in der Kornackerstraße in Rheingönheim eingebrochen. Sie haben Schmuck im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.