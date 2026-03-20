Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag in Mannheim mehrere hundert Euro aus einer Wohnung gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die 61-jährige Bewohnerin ihre Wohnung in der Friedrich-Engelhorn-Straße gegen 14.30 Uhr verlassen, um Erledigungen zu machen. Ihren Haustürschlüssel ließ sie mit ihrem Personalausweis in einer Tasche im Auto zurück. Als sie um 17.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl des Schlüssels und dass ihre Wohnung durchsucht worden war. Die Polizei Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden.