Ein Musikinstrument und Schmuck haben Unbekannte am Dienstag zwischen 7.30 und 13.15 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lisztstraße in Süd gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 450 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.