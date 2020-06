Unbekannte sind zwischen Sonntag und Dienstag in eine Turnhalle in der Adolf-Kolping-Straße im Stadtteil Oggersheim eingebrochen. Laut Polizei stahlen die Täter eine hochwertige Luftpumpe im Wert von 250 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.