Einbrecher haben am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr mehrere Kisten mit Leergut vom Grundstück eines Getränkemarkts in der Mannheimer Straße (Oggersheim) gestohlen. Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere Personen Kisten in einen roten Wagen luden und wegfuhren. Die Anzahl der gestohlenen Kisten und die Schadenshöhe werden derzeit noch ermittelt. Eine genauere Personenbeschreibung der Täter war aufgrund der großen Distanz zwischen Zeuge und Tatort nicht möglich. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.