Unbekannte sind laut Polizei zwischen Samstag und Montag in den Ausstellungs- und Verkaufsraum eines Blumengeschäfts in der Oderstraße im Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B 9 eingebrochen. Sie stahlen ein Sparschwein für Trinkgelder. Wie viel Geld darin enthalten war, ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.