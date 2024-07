Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag, 12. Juli, und Sonntag, 28. Juli, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lenaustraße (Nord) eingebrochen und haben dort mehrere Elektronikgeräte entwendet. Den Schaden gibt die Polizei in ihrem Bericht mir rund 2000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.