Am Sonntag sind zwischen 15 und 19.30 Uhr Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigshafener Bleichstraße (Süd) eingebrochen und haben Elektronikartikel gestohlen, so die Polizei in einer Mitteilung. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzung der Beamten auf rund 1200 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.