Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, die sich am Sonntag zwischen 13 bis 21 Uhr im Lindenhof und Almenhof ereignet haben. In der Landteilstraße hebelten die Unbekannten eine Wohnungstür im vierten Obergeschoss auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hauses in der Mönchwörthstraße, zu der sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt verschafft hatten, stahlen sie Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Den Gesamtwert des Diebesguts schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Zum entstandenen Sachschaden kann sie aktuell noch keine Angaben machen. Ob beide Einbrüche von den gleichen Tätern verübt wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 174-4444.