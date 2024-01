Bargeld und einen Fernseher haben Unbekannte am Dienstag zwischen 8.30 und 20.30 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Mitte gestohlen. Laut Polizei beläuft sich der durch den Einbruch entstandene Schaden auf rund 10.000 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.