Bargeld haben Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.20 Uhr aus einer Wohnung in der Wolfhartstraße in Edigheim gestohlen. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 2300 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.