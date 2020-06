Ein Getränkemarkt in der Lagerhausstraße in Süd, ein Imbiss in der Frankenthaler Straße in West und eine Gaststätte in der Schanzstraße im Hemshof waren das Ziel von Einbrechern. Aus dem Getränkemarkt wurden nach Angaben der Polizei am Wochenende „diverse hochpreisige Alkoholika“ gestohlen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wollten die unbekannten Täter in den Imbiss in der Frankenthaler Straße eindringen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Sie richteten allerdings einen Schaden von 500 Euro an. Auch die Tür zur Gaststätte in der Schanzstraße konnte nicht aufgebrochen werden. Die Tat passierte am Montag zwischen 0.30 und 12 Uhr. Den Schaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten in West und im Hemshof besteht, ist aktuell noch unklar. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.