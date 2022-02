Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt, hat eine 35-Jährige am Montagabend in Friesenheim. Als die Frau nach 21 Uhr nach Hause kam, sah sie, wie eine Person vom Balkon ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sternstraße sprang. Die Frau rief die Polizei, die vor Ort ein herunterhängendes Seil sicherstellte, wie es im Polizeibericht heißt. Eine Fahndung nach dem Einbrecher verlief ergebnislos. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.