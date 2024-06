Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 23.40 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus im Hohen Weg (Rheingönheim) einzubrechen. Dies erkannte die Hausbesitzerin laut Polizei im Nachgang über ihre Überwachungskamera. An der Haustür waren Hebelspuren zu sehen, es gelang dem Täter jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Der Unbekannte trug eine Schirmmütze, darüber eine Kapuze und hatte einen Schraubendreher in der Hand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773, E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.