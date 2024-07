Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Stadtmauer ( Oggersheim) einzubrechen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 entgegen, Telefon 0621 963-2222 oder E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.