In der Adolf-Kolping-Straße in Oggersheim haben Unbekannte zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 21 Uhr, versucht, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus einzubrechen. Laut Polizei gibt es Hebelspuren an der Balkontür, die darauf schließen lassen. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen. Wie hoch die Schadenshöhe an der Tür ist, wird aktuell ermittelt. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.