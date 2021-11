Mehrere Einbrüche in den Stadtteilen Süd, Mitte und Friesenheim beschäftigen derzeit die Polizei: Am Mittwochnachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, sind Unbekannte ich eine Wohngruppe in der Saarlandstraße (Süd) eingebrochen. Aus den Büroräumen wurde der Polizei zufolge eine Geldkassette mit rund 180 Euro gestohlen. In eine Gaststätte in der Ludwigstraße (Mitte) sind Unbekannte am Mittwoch gegen 7.15 Uhr eingebrochen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Alarmanlage des Lokals ausgelöst. Die Einbrecher stahlen einen Behälter mit Kleingeld. Der oder die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von Montag bis Mittwochnachmittag. Unbekannte brachen in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage „Zur Werre“ in Friesenheim ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden drei Gartenhäuser aufgebrochen und Kleinwerkzeug gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht für alle Einbrüche nach Zeugen unter Telefon 0621 963-2222 oder 0621/963-2773.