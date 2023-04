Zwei Unbekannte sind laut Polizei am frühen Mittwoch gegen 2.40 Uhr in ein Hotel in der Bahnhofstraße (Mitte) eingebrochen. Dort erbeuteten sie aus einem Kaffeeautomaten Bargeld (300 Euro) und flüchteten. Ein Täter trug eine dunkle Hose, eine Jacke mit Kapuze und graue Schuhe mit weißer Sohle. Er hatte einen hellen Rucksack mit „Nike“-Logo bei sich. Der zweite Täter trug ebenfalls eine Kapuzenjacke, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und blaue Jeans. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.