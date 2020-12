Einbrecher haben am Dienstag gegen 9.15 Uhr zwei Eismaschinen aus einer Eisdiele in der Saarlandstraße (Süd/Mundenheim) gestohlen. Die Schadenshöhe muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.