In das Carl-Bosch-Gymnasium und in Büroräume eines benachbarten Vereins in der Berliner Straße in der Innenstadt sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag eingebrochen. Der Polizei zufolge war die Schule am Dienstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr erneut das Ziel von Dieben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden aus der Schule ein Laptop und mehrere Speicherchips und aus den Vereinsräumen zwei Laptops gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Die Kripo sucht Zeugen: Telefon 0621/963-2773.