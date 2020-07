Die Polizei sucht einen Einbrecher, der sich am Montag gegen 13 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße (Mitte) verschafft hat. Er stahl in einem ersten Raum Geld und Uhren und ging anschließend in ein weiteres Zimmer. Laut Polizei schlief dort eine Frau, die aufwachte und den Einbrecher anschrie. Der Unbekannte lief daraufhin weg. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Außerdem hatte er bei der Tat einen kurzen Vollbart, trug dunkle Kleidung und einen Mundschutz. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.