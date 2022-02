Die Ludwigshafener Polizei hat gegen zwei junge Männer eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Am Donnerstag gegen 21 Uhr beobachtete ein Zeuge die beiden Jugendlichen, wie sie sich an Garagen in der Hafenstraße (Parkinsel, Süd) zu schaffen machten und dadurch Sachschaden verursachten. Nachdem er die jungen Männer ansprach, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Der Zeuge konnte ihnen folgen, bis die Täter im Alter von 16 und 18 Jahren von der alarmierten Polizei gestellt wurden. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten bei dem 16-Jährigen Marihuana sowie einen Personalausweis, der nach einem Taschendiebstahl am 4. Februar in der Wormser Straße (Oggersheim) als gestohlen gemeldet worden war.