Während einer längeren Schließzeit eines Cafés in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat K3, hat ein Einbrecher laut Polizei die Zeit genutzt, um es sich dort gemütlich zu machen. Der Unbekannte brach zwischen Freitag, 26. Juli, und vergangenem Sonntag ein. Die von den Eigentümern verständigten Polizisten bemerkten nicht nur eine Matratze hinter dem Tresen sowie diverse Taschen mit Kleidungsstücken. Sie stellten außerdem fest, dass der Unbekannte sich ausgiebig an unterschiedlichen Getränken und einem Zigarettenautomaten bedient haben dürfte. Die Kriminaltechnik wertet laut Polizei derzeit Spuren vom Tatort aus. Zeugenhinweise an Telefon 0621 1258-0.