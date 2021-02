Eine Kleingartenanlage in Friesenheim und ein Einfamilienhaus in Mundenheim waren Ziele von Einbrechern. Laut Polizei passierte die Tat in der Kleingartenanlage im Teichgartenweg zwischen 11. Januar und 7. Februar. An zwei Parzellen wurden die Schlösser durchschnitten und die Türen aufgehebelt. Gestohlen wurde offenbar nichts, es blieb beim Sachschaden. Das gilt auch für den Einbruch in das Einfamilienhaus in der Hardenburgstraße. Die Tat passierte am Wochenende. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Hinweise zu beiden Fällen an die Kripo, Telefon 0621/963-2773.