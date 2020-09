Einbrecher waren zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, in der Kleingartenanlage Guldengewann im Ostring (Oppau/Edigheim) unterwegs. Laut Polizei scheiterten sie zunächst beim Versuch, die Tür zu einer Gartenlaube aufzubrechen. Allerdings wurden in einer weiteren Parzelle der Geräteschuppen und ein Gartenhaus aufgebrochen. Hier muss noch ermittelt werden, was die Täter alles gestohlen haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.