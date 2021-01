Ein Einbrecher ist nach Angaben der Polizei am Samstagmittag in ein Café in der Innenstadt eingedrungen. Die Tat passierte in einem Lokal in der Bahnhofstraße (Ecke Ludwigsplatz). Der Täter hebelte gegen 13.30 Uhr die Tür zum Hintereingang auf und kam in den Vorraum. Er schaffte es aber nicht, auch in den eigentlichen Café-Bereich einzudringen. Nach aktuellen Erkenntnissen des Café-Betreibers ist nichts gestohlen worden. Die Polizei konnte vor Ort einige Spuren sichern und dokumentieren. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.