Die Polizei meldet zwei versuchte Einbrüche und sucht Zeugen. In der Nacht auf Donnerstag gelang es Unbekannten nicht, bei einem Reitverein in der Semmelweisstraße (Oggersheim) einzubrechen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Sportpferde das Ziel der Gauner waren. In derselben Nacht scheiterte auch ein Einbruch in einen Blumenladen in der Bismarckstraße (Mitte). Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 oder -2773.