Auf mehrere Gärten und Gartenlauben haben es Einbrecher in Ludwigshafen abgesehen gehabt, so die Polizei in einer Mitteilung. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben demnach Unbekannte mehrere Gartenlauben und einen Lager-Container auf dem Grundstück einer Kindertagesstätte in der Schlesierstraße (Gartenstadt) aufgebrochen. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter in mehrere Kleingärten und Gartenhäuser in der Schwedeler Straße (Friesenheim/Nord) ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge und Lebensmittel.