Ein bislang noch unbekannter Täter ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr in ein Restaurant in der Erzbergerstraße (Nord/Friesenheim) eingebrochen. Laut Polizei bediente sich der Täter an Lebensmitteln und Getränken. Geld oder Wertgegenstände stahl er nicht. Außerdem wollten Unbekannte zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 12.37 Uhr, in einen Kiosk in einer Gartenanlage in der Brunckstraße (Friesenheim) einbrechen. Der Einbruch scheiterte jedoch. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei, Telefon 0621/963-2222.