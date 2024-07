Am Mittwoch haben Einbrecher zwischen 7.45 und 15.30 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Pranckstraße (Süd) zu gelangen. Der Einbruch scheiterte jedoch, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 entgegen, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.