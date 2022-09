Die Polizei verfolgt auch Straftaten mit kleinster Ausbeute. So konnte sie den Dieb einer Flasche Whisky fassen, der sich am Dienstag um 4.47 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in der Mannheimer Straße (Oggersheim) verschafft hatte. Die Uhrzeit konnte so exakt eingegrenzt werden, weil eine Überwachungskamera den 35-Jährigen gefilmt hatte.

Beamte konnten den Mann noch am Morgen im Bereich des Hans-Warsch-Platzes identifizieren und festnehme. Eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls wurde erstattet.