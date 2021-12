Auf dem Baustellengelände des Klinikums (Bremserstraße, Nord/Friesenheim) haben Unbekannte laut Polizei zwischen 3. und 6. Dezember einen Container aufgebrochen und einen Akku-Bohrschrauber und einen Akku-Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 2000 Euro erbeutet.

Fenster eingeworfen

Zwei Kisten Bier sowie mehrere Flaschen Cola und Fanta erbeuteten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag in der Kleingartenanlage Werre (Brunckstraße, Friesenheim). Sie warfen das Fenster eines Gartenhauses ein.

An der Tür gescheitert

Gescheitert sind in den Vortragen ein Einbruch in einen Bürokomplex am Rathausplatz (Mitte, Schaden an der Tür: 1500 Euro) sowie in ein Institut im Hedwig-Laudien-Ring (Oggersheim). Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773 oder 963-2222.