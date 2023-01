Unbekannte haben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr, in ein Elektronikgeschäft in der Bismarckstraße (Mitte) eingebrochen. Aus dem Geschäft wurden laut Polizei mehrere Handys und weitere Elektronikartikel gestohlen. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 0621 963-2773 an die Polizei wenden.