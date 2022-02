Einbrecher haben laut Polizei zwischen Freitag und Sonntag in Maudach einen Laptop gestohlen. In einem Mehrfamilienhaus im Neustadter Ring brachen die Täter eine Wohnungstür auf und entwendeten das Gerät. Schmuck erbeuteten Unbekannte am Samstag zwischen 14 und 20.15 Uhr aus einem Einfamilienhauses in der Franz-von-Sickingen-Straße (Oggersheim). Sie brachen die Terrassentür auf. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2773.