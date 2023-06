In eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) sind Unbekannte laut Polizei am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr eingebrochen. Es wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt. Außerdem entstand Sachschaden an der Wohnungstür (rund 2500 Euro).

Schaden an Schule

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Montag und Dienstag Zutritt zum Gelände der Albert-Schweitzer-Schule (Georg-Herwegh-Straße, Süd). Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.