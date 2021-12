Die Polizei vermeldet zwei Einbrüche im Stadtgebiet: In der Gartenstadt (Niederfeldsiedlung) drangen Unbekannte am Donnerstagabend in eine Wohnung ein. Durch die Täter wurde die Wohnung durchwühlt und Bargeld und Schmuck in einem vierstelligen Bereich entwendet. Die beiden Wohnungsmieter waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort.

Lebensmittel geklaut

Bereits am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in eine Gaststätte auf der Parkinsel (Süd) ein. Im Innern wurden Lebensmittel und Bargeld in einem dreistelligen Bereich entwendet. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch beim Betreten des Lokals wegen einer offenen Tür.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen. Hinweise: Telefon 0621/9630.