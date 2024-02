Schmuck und eine Uhr sind Einbrechern am Donnerstag zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Heinigstraße (Mitte) in die Hände gefallen. Den Schaden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.