Rund 15.000 Euro Bargeld haben Unbekannte laut Polizei bereits am Freitagabend zwischen 19.30 und 21.10 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Lindenhof (Donnersbergstraße) erbeutet. Der oder die Täter brachen die Wohnungstür auf. An den Türen der Nachbarwohnungen wurden keine Aufbruchsspuren entdeckt, ebenso wenig an der Hauseingangstür. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugenhinweise nimmt die Mannheimer Polizei unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.