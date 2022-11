Unbekannte sind laut Polizei am frühen Montag gegen 2.15 Uhr in ein Elektronikgeschäft im Oggersheimer Industriegebiet (Hedwig-Laudien-Ring) eingebrochen. Sie gelangten über das Dach in das Gebeäude und entwendeten mehrere hochwertige Smartphones aus dem Warenlager. Geschätzter Gesamtschaden: 15.000 Euro.

Kasse eines Friseursalons geplündert

Aus einem Friseursalon in Mundenheim (Rheingönheimer Straße) haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus der Kasse Bargeld erbeutet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich Raschigstraße/Im Weißdornhag (Gartenstadt) am Montag zwischen 16.30 und 20 Uhr, bei dem es den Tätern nicht gelang, die Tür des Wintergartens aufzuhebeln (Schaden: 200 Euro) sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise zu allen Fällen an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.