Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses An der Froschlache (Friesenheim) sind laut Polizei zwischen 6. und 9. März zwei Geldkassetten gestohlen worden. Am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Hochhauses in der Sternstraße (Friesenheim). Sie stahlen Schmuck und Ausweisdokumente. Gesamtschaden: 7000 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2773.