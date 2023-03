Unbekannte haben sich laut Polizei am Montagabend zwischen 19.45 und 20.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße (Mundenheim) verschafft. Nach bisherigem Kenntnisstand stahlen sie wenige Euro. Durch den Einbruch entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Unbekannter im Treppenhaus

In eine Wohnung in der Friedrich-Bassemir-Straße (Oggersheim) ist am Montag zwischen 5.30 und 13.30 Uhr eingebrochen worden. Es gelang dem Täter, mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld zu erbeuten. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Ein Nachbar hatte zur fraglichen Zeit einen ihm unbekannten Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses beobachtet. Ob es sich bei diesem um den Täter handeln könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2773.