Einbruch in Friesenheim: Unbekannte sind laut Polizei zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Helen-Keller-Straße eingedrungen, indem sie die Balkontür aufhebelten. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.