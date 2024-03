Eine bislang unbekannte Tätergruppe ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 und 18 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Pflügersgrundstraße (Neckarstadt-West) eingebrochen und hat Bargeld erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Wohnungseingangstür gewalttätig geöffnet. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Wert geschätzt.