Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Polizeikräften in der Nacht zum Dienstag, einen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige hatte zuvor eine Scheibe eines Büros in der Mannheimer Straße in Oggersheim eingeschlagen. Dies beobachtete der Zeuge und alarmierte umgehend die Polizei. Der Einbrecher leistete keinen Widerstand. Er führte Diebesgut im Wert von zirka 100 Euro mit sich. Der 35-Jährige war erheblich alkoholisiert und hatte sich beim Eindringen in das Gebäude Schnittverletzungen an den Händen zugezogen. Diese wurden durch eine Krankenwagenbesatzung behandelt. Der 35-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl verantworten.