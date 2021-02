Die Kleingartenanlage „Zur Werre“ in Friesenheim und das Gebäude des Hauptfriedhofs sind Ziele von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, versucht, in einen Garten der Anlage „Zur Werre“ zu kommen und beschädigten dabei eine Tür. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Während der Aufnahme des Sachverhalts meldete sich der Besitzer eines Nachbargrundstücks bei den Polizisten und erstattete ebenfalls Anzeige wegen eines Einbruchs. Hier hatten Unbekannte zwischen 3. Januar, 10 Uhr, und 1. Februar, 12 Uhr, versucht, die Tür des Gartens aufzuhebeln. Außerdem meldete eine 52-Jährige am Sonntag gegen 16.45 Uhr, dass das Fenster des Gebäudes des Hauptfriedhofs eingeschlagen wurde. Vor Ort stellten die Polizisten außerdem Hebelspuren am Fenster fest. Hinweise zu allen Fällen an die Polizeiinspektion Oppau unter Telefon 0621/963-2222.