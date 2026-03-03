Zwei Einbrüche meldet die Ludwigshafener Polizei. Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen die Fensterscheibe eines in der Kanalstraße ( Hemshof) abgestellten Kleintransporters eingeschlagen und mehrere Baumaschinen gestohlen. Nach Angaben der Beamten ereignete sich die Tat um 4.43 Uhr.

Bereits in der Nacht zuvor waren Unbekannte im Stadtteil Süd in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Sebastian-Bach-Straße eingebrochen und hatten Werkzeuge sowie Autofelgen mitgenommen. Die Höhe des Gesamtschadens steht laut Polizeiangaben noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.