Unbekannte sind laut Polizei zwischen Samstag und Montag in einen Neubau eines Bürogebäudes in der Ludwig-Reichling-Straße (Mundenheim) eingebrochen und haben Werkzeug im Gesamtwert von 1000 Euro entwendet. Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden in Höhe von 3000 Euro.

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte versucht, gleich in drei Garagen in der Sternstraße (Friesenheim) einzubrechen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird laut Polizei noch ermittelt.

Bei einem Einbruchsversuch in ein Anwesen in der Gerhard-Domagk-Straße blieb es in der Nacht auf Sonntag in Oggersheim. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu allen drei Fällen unter Telefon 0621 963-2122 oder 963-2773.